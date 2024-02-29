Берислав. Архівне фото з соцмереж

Російські війська скинули вибухівку з безпілотника на подвірʼя житлового будинку у Бериславі на Херсонщині, двоє людей отримали поранення.

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що під ворожий удар потрапили дві людини. 91-річна жінка та 58-річний чоловік отримали контузії, вибухові травми та уламкові поранення кінцівок. Постраждалих шпиталізували. Медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості.

Нагадаємо, російська армія завдала удару керованими авіабомбами по селу Юльївка Запорізького району Запорізької області, внаслідок чого, загинула людина.