Обстріл Запоріжжя 13 лютого / Фото: Запорізька ОВА

Російська армія завдала удару керованими авіабомбами по селу Юльївка Запорізького району Запорізької області, внаслідок чого, загинула людина.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Одна людина загинула внаслідок ворожого удару по прифронтовому селу Юльївка. Приблизно о 13:10 військові РФ нанесли авіаудар керованими авіабомбами по Новоолександрівській громаді Запорізького району. І забрали життя безневинної людини», — зазначив він.

Інформація про поранених та руйнування уточнюється.

Нагадаємо, російська армія обстріляла 20 населених пунктів Херсонської області, загинула людина і двоє поранені, пошкоджені понад 50 будинків, адмінбудівлі, сільгосппідприємства, очисні споруди та об’єкт критичної інфраструктури.

Також внаслідок російських обстрілів Харківщини загинули чотири людини, серед них 6-річна дівчинка. Мати дитини зазнала важких травм, їй надається меддопомога.

Війська РФ знову обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади на Миколаївщині.