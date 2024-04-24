Херсонська область, фото з відкритих джерел

Російські війська минулої доби знову атакували Херсонщину. Через російську агресію загинула одна людина, ще п’ятеро поранені.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, війська РФ поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 14 приватних будинків.

Також були зафіксовані влучання в об’єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю, автозаправну станцію, господарські споруди, гараж, приватні автомобілі та газогони.

Крім того, минулої доби ворог обстріляв Білозерку, Антонівку, Садове, Понятівку, Янтарне, Томину Балку, Милове, Тягинку, Берислав, Новоберислав, Новоолександрівку, Львове, Кізомис, Новокаїри, Крупицю, Козацьке, Осокорівку, Гаврилівку, Нововоронцовку, Михайлівку, Станіслав, Качкарівку, Ольгівку та місто Херсон.

Нагадаємо, що у середу, 24 квітня, російські війська вчергове завдали обстрілів по території Миколаївської області. Постраждали житлові будинки та авто.