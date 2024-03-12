Російські окупаційні війська атакували Великописарівську громаду на Сумщині. Поранено двох дітей та одного дорослого.
Про це повідомила Сумська ОВА.
Зазначається, що близько 9:20 росіяни завдали авіаудару по Великописарівській громаді Сумського району.
«З ворожого літака були скинуті керовані авіаційні бомби на житловий сектор населеного пункту. Зафіксовано два прильота. Попередньо, внаслідок обстрілу постраждала багатодітна родина: поранені двоє дітей віком 6 та 10 років. Також поранень зазнала одна доросла людина», — йдеться в повідомленні
Також пошкоджено п’ять житлових будинків та гараж.
Нагадаємо, за минулу добу, 11 березня, російські війська обстріляли Очаківську громаду на Миколаївщині. Також вночі захисники збили чотири ворожих безпілотники.
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Російські окупаційні війська атакували Великописарівську громаду на Сумщині. Поранено двох дітей та одного дорослого.
Про це повідомила Сумська ОВА.
Зазначається, що близько 9:20 росіяни завдали авіаудару по Великописарівській громаді Сумського району.
«З ворожого літака були скинуті керовані авіаційні бомби на житловий сектор населеного пункту. Зафіксовано два прильота. Попередньо, внаслідок обстрілу постраждала багатодітна родина: поранені двоє дітей віком 6 та 10 років. Також поранень зазнала одна доросла людина», — йдеться в повідомленні
Також пошкоджено п’ять житлових будинків та гараж.
Нагадаємо, за минулу добу, 11 березня, російські війська обстріляли Очаківську громаду на Миколаївщині. Також вночі захисники збили чотири ворожих безпілотники.