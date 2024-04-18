Дитяча іграшка, фото з відкритих джерел

Станом на 18 квітня від рук російських окупантів загинуло 543 українські дитини, ще 1296 отримали поранення.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Зазначається, що ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

«Більше ніж 1839 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 18 квітня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 543 дитини загинули та понад 1296 отримали поранення різного ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

Донецькій області — 529;

Харківській — 346;

Київській — 130;

Херсонській — 150;

Запорізькій — 108;

Миколаївській — 103;

Дніпропетровській — 131.



Зазначається, що 15 квітня внаслідок обстрілу росіянами Токмака Запорізької області загинув 9-річний хлопчик.

Того ж дня через обстріл військами РФ Кізомиса Херсонського району Херсонської області постраждала 16-річна дівчина.

17 квітня внаслідок ворожого удару по Чернігову постраждали четверо дітей віком від 13 до 17 років.

Нагадаємо, що 6 лютого росіяни завдали ударів по Золочеву Богодухівського району Харківської області, влучивши в готель. Загинуло немовля.