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У неділю, 30 червня, росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на цивільне підприємство, яке розташоване майже у центрі Харкова.

Про це повідомив у Telegram мер Харкова Ігор Терехов.

«Влучання КАБу майже центрі міста. У цивільне підприємство. На місці пожежа. Є поранені», — написав він.

Через деякий час мер міста повідомив, що внаслідок атаки одна людина загинула, восьмеро людей зазнали поранень. Серед постраждалих 8-місячне немовля.

Також він додав, що горять сім машин підприємства, яке зазнало атаки.

Своєю чергою очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу КАБом горить відділення пошти. На місці працюють працівники ДСНС.

Нагадаємо, росіяни в ніч проти 29 червня атакували Україну 10 ударними безпілотниками Shahed-131/136, українським військовим вдалося збити усі повітряні цілі.