Обстріл Херсона / Фото для ілюстрації

У Херсонській області за добу через російські обстріли четверо людей дістали поранення.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Минулої доби противник обстрілював Тягинку, Шляхове, Берислав, Золоту Балку, Дудчани, Антонівку, Осокорівку, Ольгівку, Велетенське, Янтарне, Садове, Станіслав, Гаврилівку та Херсон», — написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними ОВА, російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджені дві багатоповерхівки, чотири приватні будинки, припортову інфраструктуру та автомобілі.

«Через російську агресію чотири людини отримали поранення», — повідомив Олександр Прокудін.

Нагадаємо, за минулу добу 16 березня росіяни знову обстріляли дві громади на Миколаївщині. 17 березня над областю знищили «Шахед».