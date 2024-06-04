Росіяни обстріляли Херсонщину. Фото для ілюстрації

За добу 3 червня російські військові атакували 16 населених пунктів Херсонської області.

Внаслідок обстрілів поранення отримало 4 людини, повідомили в Херсонській ОВА.

«Під ворожим вогнем опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Дніпровське, Велетенське, Станіслав, Томина Балка, Софіївка, Білозерка, Молодіжне, Берислав, Михайлівка, Золота Балка, Нововоронцовка, Милове та місто Херсон», — написав голова ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема внаслідок атаки пошкоджен 15 приватних будинків. Також є влучання в навчальний заклад, дитячий садок, аптеку, офісну будівлю, газопроводи та територію агропідприємства. Побиті складське приміщення та приватні автомобілі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося. що російська армія обстріляла школу у Томиній Балці Білозерської громади Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів в освітньому закладі пошкоджено фасад, навчальні приміщення, а також потрощено шибки.