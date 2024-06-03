У понеділок, 3 червня, зранку російська армія обстріляли школу у Томиній Балці Білозерської громади Херсонщини.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Внаслідок ворожих ударів в освітньому закладі пошкоджено фасад, навчальні приміщення, а також потрощено шибки.
Постраждалих серед місцевих жителів немає.
Нагадаємо, що минулої доби ворог знову атакував Миколаївську область. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У понеділок, 3 червня, зранку російська армія обстріляли школу у Томиній Балці Білозерської громади Херсонщини.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Внаслідок ворожих ударів в освітньому закладі пошкоджено фасад, навчальні приміщення, а також потрощено шибки.
Постраждалих серед місцевих жителів немає.
Нагадаємо, що минулої доби ворог знову атакував Миколаївську область. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.