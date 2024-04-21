Впродовж минулої доби, 20 квітня, російські війська влучили в агропромислове підприємство та газогін у Херсонській області.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зокрема, було пошкоджено 12 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в навчальний заклад, заклад громадського харчування, агропромислове підприємство та газогін.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 12 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в навчальний заклад, заклад громадського харчування, агропромислове підприємство та газогін. Виток газу перекрито, пожежі та загрози немає», – йдеться у повідомленні.
Влада уточнює, що противник обстрілював Антонівку, Комишани, Інженерне, Понятівку, Чорнобаївку, Білозерку, Станіслав, Берислав, Токарівку, Новотягинку, Новокаїри, Качкарівку, Львове, Тягинку, Золоту Балку, Саблуківку, Новоберислав, Ольгівку, Козацьке, Веселе та місто Херсон.
Нагадаємо, впродовж 20 квітня російські війська обстріляли три громади Миколаївської області. Обійшлося без постраждалих.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
|
Впродовж минулої доби, 20 квітня, російські війська влучили в агропромислове підприємство та газогін у Херсонській області.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зокрема, було пошкоджено 12 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в навчальний заклад, заклад громадського харчування, агропромислове підприємство та газогін.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 12 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в навчальний заклад, заклад громадського харчування, агропромислове підприємство та газогін. Виток газу перекрито, пожежі та загрози немає», – йдеться у повідомленні.
Влада уточнює, що противник обстрілював Антонівку, Комишани, Інженерне, Понятівку, Чорнобаївку, Білозерку, Станіслав, Берислав, Токарівку, Новотягинку, Новокаїри, Качкарівку, Львове, Тягинку, Золоту Балку, Саблуківку, Новоберислав, Ольгівку, Козацьке, Веселе та місто Херсон.
Нагадаємо, впродовж 20 квітня російські війська обстріляли три громади Миколаївської області. Обійшлося без постраждалих.