Вранці у неділю, 18 лютого, російські окупанти вчинили ще один воєнний злочин, розстрілявши двох українських військовополонених.

Про це повідомили у пресслужбі оперативного-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

На опублікованому (відео 18+) видно, як російський окупант, перебуваючи в окопі, розстрілює двох українських бійців, які лежать і не чинять опору.

Подія сталася в смузі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», яке відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки).

«Росіяни вкотре показали своє ставлення до МГП розстрілявши 2-х українських військовополонених», – йдеться у повідомленні, яким супроводжуються кадри, зняті розвідувальним дроном.

Нагадаємо, що війська РФ розстріляли трьох українських військовополонених під Запоріжжям. Українські правоохоронці розпочали розслідування.

Раніше, що 6 березня 2023 року активісти Сергій Стерненко та Ігор Лаченков опублікували в Twitter відео розстрілу росіянами полоненого українського військового. Його стратили після того, як він відповів окупантам «Слава Україні». Вбивство неозброєних військовополонених за Женевською конвенцією є воєнним злочином. Служба безпеки порушила кримінальну справу через розстріл українського військовополоненого. Її відкрили за статтею 438 частина 2 ККУ — порушення законів та звичаїв війни.

Згодом Служба безпеки України остаточно підтвердила ім’я українського військового, якого росіяни розстріляли після слів «Слава Україні!». Це снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТрО Чернігівської області Олександр Мацієвський, як і казали раніше в управлінні сил ТрО «Північ».