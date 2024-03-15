Оновлено в 14:50: додано уточнюючу інформацію щодо загиблит та поранених
Внаслідок ворожого ракетного удару по Одесі загинули працівники екстрених служб. Також відомо про поранених медиків та рятувальників.
Про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram та Державна служба надзвичайних ситуацій в Україні.
Внаслідок російського ракетного удару по місту було пошкоджено цивільну інфраструктуру, виникла пожежа.
Рятувальники одразу прибули на місце удару та приступили до гасіння вогню, розбору завалів і пошуку постраждалих. Під час проведення робіт росіяни повторно наніс ракетний удар, внаслідок якого загинув рятувальник.
Крім того, серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені.
«На жаль, внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце», — написав він.
Спочатку повідомлялося про травмованих 20 людей, з яких 5 — співробітники ДСНС. Всім постраждалим надається необхідна допомога.
Кількість жертв та постраждалих через масований удар по Одесі у п'ятницю, 15 березня, стрімко зросла. Станом на 14:30 відомо про 14 загиблих та понад 46 поранених, йдеться в повідомленні голови ОВА Олега Кіпера у телеграмі.
Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі 15 березня.
|
Тіна Кароль без макіяжу і мінімум експерток у новинах: як і скільки пишуть про жінок у миколаївських медіаКатерина Середа
|
Оновлено в 14:50: додано уточнюючу інформацію щодо загиблит та поранених
Внаслідок ворожого ракетного удару по Одесі загинули працівники екстрених служб. Також відомо про поранених медиків та рятувальників.
Про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram та Державна служба надзвичайних ситуацій в Україні.
Внаслідок російського ракетного удару по місту було пошкоджено цивільну інфраструктуру, виникла пожежа.
Рятувальники одразу прибули на місце удару та приступили до гасіння вогню, розбору завалів і пошуку постраждалих. Під час проведення робіт росіяни повторно наніс ракетний удар, внаслідок якого загинув рятувальник.
Крім того, серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені.
«На жаль, внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце», — написав він.
Спочатку повідомлялося про травмованих 20 людей, з яких 5 — співробітники ДСНС. Всім постраждалим надається необхідна допомога.
Кількість жертв та постраждалих через масований удар по Одесі у п'ятницю, 15 березня, стрімко зросла. Станом на 14:30 відомо про 14 загиблих та понад 46 поранених, йдеться в повідомленні голови ОВА Олега Кіпера у телеграмі.
Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі 15 березня.