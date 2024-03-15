Оновлено в 14:50: додано уточнюючу інформацію щодо загиблит та поранених

Удар по Одесі 15 березня. Фото: ДСНС

Внаслідок ворожого ракетного удару по Одесі загинули працівники екстрених служб. Також відомо про поранених медиків та рятувальників.

Про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram та Державна служба надзвичайних ситуацій в Україні.

Внаслідок російського ракетного удару по місту було пошкоджено цивільну інфраструктуру, виникла пожежа.

Рятувальники одразу прибули на місце удару та приступили до гасіння вогню, розбору завалів і пошуку постраждалих. Під час проведення робіт росіяни повторно наніс ракетний удар, внаслідок якого загинув рятувальник.

Крім того, серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені.

Удар по Одесі 15 березня. Фото: ДСНС

«На жаль, внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце», — написав він.

Спочатку повідомлялося про травмованих 20 людей, з яких 5 — співробітники ДСНС. Всім постраждалим надається необхідна допомога.

Кількість жертв та постраждалих через масований удар по Одесі у п'ятницю, 15 березня, стрімко зросла. Станом на 14:30 відомо про 14 загиблих та понад 46 поранених, йдеться в повідомленні голови ОВА Олега Кіпера у телеграмі.

Удар по Одесі 15 березня. Фото: ДСНС

Удар по Одесі 15 березня. Фото: ДСНС

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі 15 березня.