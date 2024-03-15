Удар по будинку в Одесі 2 березня. Фото: ДСНС

У п’ятницю 15 березня росіяни завдали удару по Одесі. Попередньо, було застосовано ракети типу «Іскандер».

Про це повідомляли Повітряні сили ЗСУ, влада регіону та місцеві паблики.

У Повітряних силах попередили, що росіяни запустили ракети у бік Одеси. Після перших вибухів у ЗСУ повідомили про повторну загрозу для півдня.

«Одесо, будь-ласка перебувайте у безпечних місцях», — попередив мер Геннадій Труханова.

Попередньо, є пошкодження та пожежа житлового будинку. Про це повідомив Telegram- канал «Николаевский Ванек».

Нагадаємо, що в Одесі 2 березня російський ударний дрон влучив у девʼятиповерхівку. Ввечері 3 березня рятувальники ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи. Загинуло 12 людей, з них 5 — діти.