Анналена Бербок у Миколаєві. Фото: BILD

Під час візиту міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок у Миколаївську область за делегацією стежив російський розвідувальний безпілотник.

Про це повідомила російськомовна редакція німецького видання BILD.

Зазначається, що міністерку супроводжувала кореспондентка BILD Надя Асвад. Як розповіла журналістка, колона автомобілів із главою МЗС виїхала у бік Чорного моря, щоб відвідати там опріснювальну станцію, що знаходиться за 50 кілометрів від лінії фронту.

Дорогою на станцію до колони машин наблизився російський розвідувальний безпілотник. Зазвичай за його появою слідує атака з повітря.

«В українських членів делегації спрацював тривожний сигнал на смартфоні, водії почали намагатися уникнути дрона. Але він летів за колоною, переслідуючи їх. У результаті їм вдалося відірватися, дрон відлетів геть. Але візит на станцію скасували», — пише видання.

Також в МЗС Німеччини повідомили, що відвідування гідротехнічних споруд довелося достроково скасувати з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у неділю, 25 лютого, у Миколаєві з робочим візитом перебувала німецька делегація на чолі з Міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.