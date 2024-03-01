Обстріли Херсонської області, архівне фото: МВС

Війська РФ 29 лютого завдали поранень двом жителям Херсонської області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, минулої доби ворог обстрілював Михайлівку, Томину Балку, Кізомис, Берислав, Козацьке, Качкарівку, Львове, Тягинку, Янтарне, Дніпровське, Золоту Балку, Інгулець, Понятівку, Берегове, Садове, Осокорівку, Зміївку, Одрадокам'янку і Херсон.

Російська армія поцілила у житлові квартали. Зокрема, пошкоджені багатоповерхівка та 32 приватні будинки, будівля навчального закладу, господарчі будівлі та автомобілі.

Також зафіксовані влучання у комунальну техніку, — додає Олександр Прокудін.

Нагадаємо, що російські окупанти вчергове обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.