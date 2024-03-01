Російські окупанти вчергове обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.
Постраждалих немає, проінформував очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що 29 лютого, о 11:20 під ворожим артилерійським обстрілом перебував населений пункт Куцурубської громади. Також вчора, 29 лютого, о 15:23 ворог атакував з артилерії Очаків.
Окрім того, сьогодні вночі, 1 березня, о 00:25 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.
Нагадаємо, раніше, 25 лютого, росіяни атакували дві громади Миколаївської області — Очаківську та Степівську.
Читайте статтю «НикВести» «Очаків: чим живе та про що мріє прифронтове місто».
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Російські окупанти вчергове обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.
Постраждалих немає, проінформував очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що 29 лютого, о 11:20 під ворожим артилерійським обстрілом перебував населений пункт Куцурубської громади. Також вчора, 29 лютого, о 15:23 ворог атакував з артилерії Очаків.
Окрім того, сьогодні вночі, 1 березня, о 00:25 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.
Нагадаємо, раніше, 25 лютого, росіяни атакували дві громади Миколаївської області — Очаківську та Степівську.
Читайте статтю «НикВести» «Очаків: чим живе та про що мріє прифронтове місто».