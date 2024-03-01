Обстріли у Миколаївській області. Архівне фото для ілюстрації

Російські окупанти вчергове обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.

Постраждалих немає, проінформував очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що 29 лютого, о 11:20 під ворожим артилерійським обстрілом перебував населений пункт Куцурубської громади. Також вчора, 29 лютого, о 15:23 ворог атакував з артилерії Очаків.

Окрім того, сьогодні вночі, 1 березня, о 00:25 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.

Нагадаємо, раніше, 25 лютого, росіяни атакували дві громади Миколаївської області — Очаківську та Степівську.

Читайте статтю «НикВести» «Очаків: чим живе та про що мріє прифронтове місто».