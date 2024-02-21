Відмивання грошей Росією. Фото з Depositphotos.

Генпрокуратура Берліна оголосила про розкриття великої російсько-євразійської мережі з відмивання грошей. Були проведені обшуки в Берліні, а також у Латвії та на Мальті.

Про це, повідомили у Генпрокуратурі Берліну.

Зазначається, що по справі обвинувачуються одинадцять людей у віці від 31 до 58 років. У рамках цього розслідування, співробітники німецьких слідчих органів обшукали 58 житлових і комерційних приміщень у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг і Саксонія. Крім того, обшуки були також проведені в Латвії та на Мальті – за підтримки місцевих слідчих, Євроюсту і Європолу. Під час обшуків вилучено ділові документи, електронні носії даних і мобільні телефони. Наразі підозрюваним у шахрайстві та махінаціях було приписано близько чотирьох мільйонів євро.

«Не пізніше липня 2021 року вони створили мережу компаній на базі мальтійської фінансової установи, з численними підставними керівниками, щоб займатися відмиванням грошей. Група діяла з Берліна та Риги», - йдеться у повідомленні.

Відомо, що в Бранденбурзі вже затримано одного обвинуваченого – чоловіка 53 років. Заморожено кошти на восьми мальтійських рахунках.

Нагадаємо, що 19 січня цього року Рада та парламент Євросоюзу досягли попередньої угоди щодо частин пакету заходів щодо боротьби з відмиванням грошей.