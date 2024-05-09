Прсійські війська обстріляли Нікополь. Фото: Дніпропетровська ОВА

Вранці, 9 травня, російські війська обстріляли з артилерії Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок атаки дві людини загинули.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Ворожа артилерія обірвала життя 62-річного чоловіка та жінки 65 років. З пораненнями чоловіки – 39 та 67 років», – йдеться у повідомленні.

У ОВА зазначили, що унаслідок атаки виникла пожежа у приватному будинку, пошкоджено ще дві приватні оселі та п’ять багатоквартирних будинків.

Прсійські війська обстріляли Нікополь. Фото: Дніпропетровська ОВА

Прсійські війська обстріляли Нікополь. Фото: Дніпропетровська ОВА

Прсійські війська обстріляли Нікополь. Фото: Дніпропетровська ОВА

Прсійські війська обстріляли Нікополь. Фото: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, що вночі 9 травня, через влучання БпЛА частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури в населеному пункті Первомайське Первомайської громади.