На Миколаївщині правоохоронці розшукують неповнолітніх Дмитра Олюніна та Денис Ярошенко.
Про це провідомили в поліції Миколаївської області.
За даними правоохоронців, Олюнін Дмитро Сергійович 2009 року народження, Ярошенко Денис Олександрович 2010 року народження. За словами поліції, хлопці неодноразово покидають місце мешкання.
Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження дітей або надати іншу корисну інформацію, повідомити до відділення поліції № 2 Миколаївського районного управління за телефонами: (0512) 53-13-39, 063-322-68-99 або на спецлінію 102.
Поліція Миколаївської області о 10:20 додала фото розшукуваних хлопців з камер спостереження.
Нагадаємо, 8-річна Ангеліна Чугай з Баштанського району на Миколаївщині зникла з дому в селі Лепетиха увечері 1 березня. У поліції про цей інцидент повідомили наступного дня зранку. До пошуків дівчинки долучились кінологи і військові.
Зʼясувалося, що дитину викрав співмешканець її бабусі та тримав у викопаному в землі бункері. Цього ж дня чоловіка затримали, відшукавши його схованку під землею. Під час допиту затриманий розповів правоохоронцям, що викрав дитину з будинку і відніс на руках до викопаної ним нори в районі аеродрому.
Центральний районний суд взяв під варту чоловіка, за підозрою у викраденні 8-річної дівчинки.
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На Миколаївщині правоохоронці розшукують неповнолітніх Дмитра Олюніна та Денис Ярошенко.
Про це провідомили в поліції Миколаївської області.
За даними правоохоронців, Олюнін Дмитро Сергійович 2009 року народження, Ярошенко Денис Олександрович 2010 року народження. За словами поліції, хлопці неодноразово покидають місце мешкання.
Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження дітей або надати іншу корисну інформацію, повідомити до відділення поліції № 2 Миколаївського районного управління за телефонами: (0512) 53-13-39, 063-322-68-99 або на спецлінію 102.
Поліція Миколаївської області о 10:20 додала фото розшукуваних хлопців з камер спостереження.
Нагадаємо, 8-річна Ангеліна Чугай з Баштанського району на Миколаївщині зникла з дому в селі Лепетиха увечері 1 березня. У поліції про цей інцидент повідомили наступного дня зранку. До пошуків дівчинки долучились кінологи і військові.
Зʼясувалося, що дитину викрав співмешканець її бабусі та тримав у викопаному в землі бункері. Цього ж дня чоловіка затримали, відшукавши його схованку під землею. Під час допиту затриманий розповів правоохоронцям, що викрав дитину з будинку і відніс на руках до викопаної ним нори в районі аеродрому.
Центральний районний суд взяв під варту чоловіка, за підозрою у викраденні 8-річної дівчинки.