На Миколаївщині правоохоронці розшукують неповнолітніх Дмитра Олюніна та Денис Ярошенко.

Про це провідомили в поліції Миколаївської області.

За даними правоохоронців, Олюнін Дмитро Сергійович 2009 року народження, Ярошенко Денис Олександрович 2010 року народження. За словами поліції, хлопці неодноразово покидають місце мешкання.

Прикмети Дмитра Олюніна: зріст приблизно 165 см, волосся темне, очі карі.

Прикмети Дениса Ярошенка: зріст приблизно 170 см, волосся темне, очі сірі.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження дітей або надати іншу корисну інформацію, повідомити до відділення поліції № 2 Миколаївського районного управління за телефонами: (0512) 53-13-39, 063-322-68-99 або на спецлінію 102.

Зниклий безвісти на Миколаївщині Дмитро Олюнін / Фото: Нацполіція Зниклий безвісти на Миколаївщині Денис Ярошенко / Фото: Нацполіція

Поліція Миколаївської області о 10:20 додала фото розшукуваних хлопців з камер спостереження.

На Миколаївщині розшукують неповнолітніх, які втекли з дому / Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 8-річна Ангеліна Чугай з Баштанського району на Миколаївщині зникла з дому в селі Лепетиха увечері 1 березня. У поліції про цей інцидент повідомили наступного дня зранку. До пошуків дівчинки долучились кінологи і військові.

Зʼясувалося, що дитину викрав співмешканець її бабусі та тримав у викопаному в землі бункері. Цього ж дня чоловіка затримали, відшукавши його схованку під землею. Під час допиту затриманий розповів правоохоронцям, що викрав дитину з будинку і відніс на руках до викопаної ним нори в районі аеродрому.

Центральний районний суд взяв під варту чоловіка, за підозрою у викраденні 8-річної дівчинки.