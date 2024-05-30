Катер типу «Тунець»

У тимчасово окупованому Криму українська розвідка уразила два російських катери за допомогою морських дронів Magura V5.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони

Удару завдав 30 квітня спецпідрозділ «Group 13».

Росіяни намагалися знешкодити ударні морські дрони на підході до бухти Вузька – для цього вони 32 рази підіймали в небо бойову авіацію, зокрема літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8.

Також вони хаотично застосовували стрілецьку зброю та 30-мм гармати.

«Утім нічого не завадило спецпризначенцям ГУР МО України успішно виконати бойове завдання: внаслідок удару було знищено два катери Росії – за попередніми даними, швидкісних транспортно-десантних КС-701 «Тунєц», — йдетьяс у повідомленні.

Також вказується, що лише з початку року спецпідрозділ «Group 13» за допомогою ударних морських дронів Magura V5 вже знищив російські: ракетний корабель «Івановєц», великий десантний корабель «Цезарь куніков», корвет «Сєрґєй котов», швидкісний патрульний катер «Манґуст».

Нагадаємо, що у ніч проти 15 травня внаслідок атаки на військовий аеродром «Бельбек» в окупованому Криму вдалося знищити два літаки, зенітно-ракетний комплекс нового покоління та склад пально-мастильних матеріалів.