Ліквідація ботоферм. Фото: СБУ.

Служба безпеки України ліквідувала ботоферми в двох українських областях. Вони допомагали взламувати телефони українських військових та поширювати російську пропаганду.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Ботоферми діяли на Житомирщині та у Дніпрі.

У першому випадку правоохоронці викрили мешканку Коростеня, яка ймовірно на замовлення росіян масово реєструвала віртуальні мобільні номери українських операторів та анонімні аккаунти в Telegram. Активовані «облікові записи» вона продавала або здавала в оренду через спеціалізовані інтернет-платформи РФ. Надалі російські спецслужби використовували ці номери для зламу телефонів українських військових.

«Для цього вони робили фішингові розсилки на гаджети воїнів Сил оборони з анонімних номерів та інтернет-адрес, зареєстрованих в Україні. У разі відкриття файлів зі шкідливим програмним забезпеченням, на телефон автоматично завантажувався вірус-шпигун, який збирав конфіденційні дані. Також ворог застосовував анонімні аккаунти ботоферми для поширення кремлівських наративів нібито від імені пересічних громадян України», — пояснили в повідомлені.

За даними слідства, підозрювана облаштувала спеціалізоване програмне забезпечення у власній квартирі та зареєструвала більше 600 мобільних номерів. Гроші від продажу цих номерів вона отримувала на криптогаманець

Жінці повідомили про підозру за частиною 5 статті 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж).

Ліквідація ботоферм. Фото: СБУ.

В той час, у Дніпрі затримали 30-річного місцевого жителя, якого підозрюють у реєстрації майже 15 тисяч фіктивних облікових записів у різних соцмережах та месенджерах. Для цього він також використовував SIM-картки українських мобільних операторів.

«Створені аккаунти він продавав на форумах інтернеті, де основними його покупцями були представники спецслужб РФ», – додали в повідомлені.

Чоловіку повідомили про підозру за частиною 1 статті 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Ліквідація ботоферм. Фото: СБУ.

Ліквідація ботоферм. Фото: СБУ.

Ліквідація ботоферм. Фото: СБУ.

Нагадаємо, як СБУ оголосили про підозру генерал-полковникові збройних сил РФ Олегу Макаревичу за наказ підірвати дамбу на Каховській ГЕС у ніч на 6 червня 2023 року.