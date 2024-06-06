Олег Макаревич. Фото: росЗМІ

СБУ оголосили про підозру генерал-полковникові збройних сил РФ Олегу Макаревичу за наказ підірвати дамбу на Каховській ГЕС у ніч на 6 червня 2023 року.

Про це повідомили у СБУ.

За даними слідства, підозрюваний координував підпорядковані йому підрозділи, зокрема інженерно-саперну служби та 205-ту окрему мотострілецьку бригаду, з метою підготовки до руйнування греблі. При цьому він не міг не усвідомлювати, що гребля є цивільним об’єктом, а її руйнування призведе до тяжких наслідків для цивільного населення, зазначають правоохоронці.

За матеріалами СБУ, Олегу Макаревичу повідомили про підозру за частиною 2 статті 28 частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Внаслідок руйнування ГЕС було повністю знищено об’єкти критичної інфраструктури, що призвело до загибелі щонайменше 35 людей, затоплення 46 населених пунктів у Херсонській області, підтоплення 20 населених пунктів у Миколаївській області.

Раніше, міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко заявив, що через підрив росіянами Каховської гідроелектростанції лівий берег Дніпра через 3-5 років стане «зоною без життя».

Зазначимо, що рівно рік тому, 6 червня, російські війська підірвали Каховську ГЕС. Володимир Коваленко зазначає, що станом на сьогодні, на лівому березі Дніпра ґрунтові води впали більше ніж на 10 метрів. Крім того, підрив Каховської гідроелектростанції спричинив зміни мікроклімату регіону.