Каховська ГЕС після підриву. Фото з відкритих джерел

Через підрив росіянами Каховської гідроелектростанції лівий берег Дніпра через 3-5 років стане «зоною без життя».

Про це розповів міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко в ефірі Еспресо.

Зазначимо, що рівно рік тому, 6 червня, російські війська підірвали Каховську ГЕС. Володимир Коваленко зазначає, що станом на сьогодні, на лівому березі Дніпра ґрунтові води впали більше ніж на 10 метрів.

«На сьогодні наслідки такі: лівий берег практично мертвий без води, ґрунтові води впали більше ніж на 10 метрів, а це означає, що через певний час - 3-5 років буде зона без життя, відбудеться засоленість ґрунтів, кажуть ґрунтознавці. Сьогодні річка втратила найдешевшу транспортну інфраструктуру по лівому, по праву березі самого водосховища і вище по Дніпру — це промислові зони, тобто транспортного перевезення на баржах продукції немає. На сьогодні немає тієї кількості технічної води, яка б забезпечувала нормальну роботу підприємств Нікополя, Кривого Рогу, Марганцю і так далі», — розповів Володимир Коваленко.

Крім того, підрив Каховської гідроелектростанції спричинив зміни мікроклімату регіону.

«Й так засуха була і точно межі Олешківської пустелі піднімуться, мабуть, аж до Рогачика, якщо не буде води», — додав міський голова Нової Каховки.

Раніше повідомлялося, що після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції для відновлення природних екосистем необхідно десять років. Над програмою відновлення територій працюють спеціалісти з 20 різних країн.

Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська у ніч проти 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС. Через це у Херсонській області проводили евакуацію населення з небезпечних місць.