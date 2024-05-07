Служба безпеки України повідомила, що викрила мережу агентів 5-ї служби ФСБ РФ, які готували вбивство президента Володимира Зеленського, голови СБУ Василя Малюка та очільника розвідки Кирила Буданова.

Силовики також затримали двох полковників Управління державної охорони України (УДО), повідомили в СБУ.

За даними Служби, 5-та служба Федеральна служба безпеки РФ хотіла ліквідувати президента Володимира Зеленського та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.

Зазначимо, що 5-та служба ФСБ — це Служба оперативної інформації та міжнародних зв'язків, яка курує напрям міжнародної роботи.

В СБУ зазначають, що до складу агентурної мережі, діяльність якої ФСБ курувала з Москви, входили двоє полковників УДО, які «зливали» секретну інформацію РФ.

«Ворог активно розробляв плани із ліквідації Президента Володимира Зеленського. Одним із завдань агентурної мережі фсб був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони Президента, котрі б могли взяти Главу держави в заручники, а згодом його вбити», — йдеться у повідомленні.

Готували вбивство Зеленського: СБУ заявила, що викрила агентів ФСБ. Фото: СБУ Готували вбивство Зеленського: СБУ заявила, що викрила агентів ФСБ. Фото: СБУ Готували вбивство Зеленського: СБУ заявила, що викрила агентів ФСБ. Фото: СБУ

Готували вбивство Зеленського: СБУ заявила, що викрила агентів ФСБ. Фото: СБУ Готували вбивство Зеленського: СБУ заявила, що викрила агентів ФСБ. Фото: СБУ Готували вбивство Зеленського: СБУ заявила, що викрила агентів ФСБ. Фото: СБУ

Згідно з інформацією слідства, окрім Володимира Зеленського ворог планував ліквідувати Голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців. Наприклад, ліквідацію очільника ГУР Кирила Буданова збирались провести перед Великоднем.

«План ворога був наступний: спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати ворогу інформацію. За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. Після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі задля знищення слідів застосування дрона», — додали в СБУ.

Там зазначили, що озброєння для агента забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва FPV-дрони, заряди до РПГ-7, а також протипіхотні міни МОН-90. СБУ зафіксувала як поїздки полковника УДО за дронами та вибухівкою до іншого регіону України, так і розмови потенційного виконавця теракту із «куратором» з ФСБ.

Готували вбивство Зеленського: СБУ заявила, що викрила агентів ФСБ. Фото: СБУ Готували вбивство Зеленського: СБУ заявила, що викрила агентів ФСБ. Фото: СБУ

— Про нашу спецоперацію знало обмежене коло осіб, а її хід я контролював особисто. Теракт, який мав стати подарунком Путіну до інаугурації, насправді став провалом російської спецслужби. Але ми не повинні забувати – ворог сильний і досвідчений, його не можна недооцінювати. Ми й далі будемо працювати на випередження, щоб кожен зрадник отримав заслужені судові вироки, - зазначив Голова СБУ Василь Малюк.

В відомстві додали, що організацію теракту курували співробітники 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби: ⁠Максим Мішустін, ⁠Дмитро Перлін та ⁠Олексій Корнєв.

Зокрема, за даними СБУ, Дмитро Перлін у січні 2022 року став куратором «кротів», які були завербовані ще до повномасштабного вторгнення Росії. До того часу ними «опікувався» його колега Олексій Корнєв.

Перед початком повномасштабної війни Олексій Корнєв провів низку законспірованих зустрічей із полковником УДО на території сусідніх європейських держав. Також за кордоном зазвичай передавались і кошти для агентів, йдеться в повідомленні.

У затриманих провели обшуки, під час яких виявлено та вилучено відповідні засоби ураження, а також інші докази злочинної діяльності.

Наразі їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

частина 2 статті 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

частина 1 статті 14, частина 2 статті 258 (готування до терористичного акту).

Підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у квітні Служба безпеки України та Офіс генпрокурора разом з органами правопорядку Польщі затримали поляка, який співпрацював із російським ГРУ та планував замах на президента Володимира Зеленського.