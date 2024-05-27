У Німеччині до 3,5 року засудили ексофіцера за шпигунство на користь РФ, фото з відкритих джерел

Суд у німецькому місті Дюссельдорфі засудив колишнього офіцера бундесверу Томаса Гауптманна до 3,5 року позбавлення волі за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що Вищого земельного суду в Дюссельдорфі, прийнятим у понеділок, 27 травня, 54-річного Томаса було засуджено до тюремного ув'язнення строком на три з половиною роки.

Чоловіка затримали влітку 2023 року, тоді федеральна прокуратура Німеччини звинуватила його у передачі російській секретній службі інформації, яку він отримав, працюючи у Федеральному відомстві з озброєнь, інформаційних технологій і використання бундесверу, розташованому в Кобленці.

За даними слідства, що чоловік із травня 2023 року за власною ініціативою звертався до Генерального консульства РФ у Бонні та російського посольства в Берліні з пропозицією передачі секретної інформації, підсудний визнав на судовому засіданні минулого місяця.

Як повідомив свої мотиви Томас Х, ним рухав страх перед загрозою ядерної війни в Україні.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала двох жінок з Херсонщини, підозрюваних в організації незаконного референдуму РФ, який відбувся під час окупації правобережної Херсонщини. Одну з них спіймали у Миколаєві.