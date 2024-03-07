Швеція офіційно приєднається до Альянсу НАТО, фото з відкритих джерел

Сьогодні, 7 березня Швеція офіційно приєднається до Альянсу НАТО та стане 32-м союзником.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

«Швеція офіційно приєднається до Альянсу НАТО 7 березня 2024 року, ставши 32-м союзником. Швеція є сильною демократією з високобоєздатною армією, яка поділяє наші цінності та бачення світу», — зазначається в повідомленні.

У Білому домі заявили, що наявність Швеції у НАТО зробить Сполучені Штати та інших союзників ще безпечнішими.

Водночас президент РФ Володимир Путін неодноразово погрожував країнам Заходу — зокрема Швеції та Фінляндії, після їхнього рішення приєднатися до НАТО.

Через це міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін закликав громадян країни бути готовими до того, що в країні може початися війна.