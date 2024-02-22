У ніч проти 22 лютого сили протиповітряної оборони збили 8 із 10 ударних безпілотників, якими росіяни намагалися атакувати Україну.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що росіяни випустили 10 ударних «шахедів» із району Приморсько-Ахтарська (РФ). Вісім безпілотників вдалося знищити в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.
Крім того, ворог запустив протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря.
Нагадаємо, що російські окупанти атакували три громади Миколаївської області — Очаківську, Куцурубську та Галицинівську.
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У ніч проти 22 лютого сили протиповітряної оборони збили 8 із 10 ударних безпілотників, якими росіяни намагалися атакувати Україну.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що росіяни випустили 10 ударних «шахедів» із району Приморсько-Ахтарська (РФ). Вісім безпілотників вдалося знищити в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.
Крім того, ворог запустив протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря.
Нагадаємо, що російські окупанти атакували три громади Миколаївської області — Очаківську, Куцурубську та Галицинівську.