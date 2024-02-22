У ніч проти 22 лютого сили протиповітряної оборони збили 8 із 10 ударних безпілотників, якими росіяни намагалися атакувати Україну.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що росіяни випустили 10 ударних «шахедів» із району Приморсько-Ахтарська (РФ). Вісім безпілотників вдалося знищити в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

Крім того, ворог запустив протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, що російські окупанти атакували три громади Миколаївської області — Очаківську, Куцурубську та Галицинівську.