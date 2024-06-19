Дрон Shahed-136. Фото з depositphotos.

У ніч на 19 червня протиповітряною обороною півдня України знищено сім ударних ворожих безпілотників «Shahed-136/131», з яких 6 на Херсонщині та один на Миколаївщині.

Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».

Зазначається, що впродовж минулої доби збито чотири безпілотники ворога: «Орлан-10» на Миколаївському напрямку, два «Ланцети» і один «Supercam» – в межах Херсонщини.

Нагадаємо, що російські війська вчергове атакували Миколаївську область ударними безпілотниками.