У ніч на 19 червня протиповітряною обороною півдня України знищено сім ударних ворожих безпілотників «Shahed-136/131», з яких 6 на Херсонщині та один на Миколаївщині.
Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».
Зазначається, що впродовж минулої доби збито чотири безпілотники ворога: «Орлан-10» на Миколаївському напрямку, два «Ланцети» і один «Supercam» – в межах Херсонщини.
Нагадаємо, що російські війська вчергове атакували Миколаївську область ударними безпілотниками.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У ніч на 19 червня протиповітряною обороною півдня України знищено сім ударних ворожих безпілотників «Shahed-136/131», з яких 6 на Херсонщині та один на Миколаївщині.
Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».
Зазначається, що впродовж минулої доби збито чотири безпілотники ворога: «Орлан-10» на Миколаївському напрямку, два «Ланцети» і один «Supercam» – в межах Херсонщини.
Нагадаємо, що російські війська вчергове атакували Миколаївську область ударними безпілотниками.