У ніч проти 20 червня російські війська атакували Україну 36 повітряними цілями.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що загалом росіяни випустили 9 ракет та 27 безпілотників:
Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.
У результаті протиповітряного бою вдалося збити 32 повітряні цілі:
Під атакою опинилися об’єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару — схід України, зокрема Дніпропетровщина, кажуть Повітряні сили.
За інформацією «Укренерго», пошкоджень зазнало обладнання на енергооб’єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях. Наслідки уточнюються.
Нагадаємо, що впродовж доби українські військові збили над Миколаївщиною три ворожі «Шахеди», а російські війська п'ять разів обстріляли з артилерії Куцурубську громаду області.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У ніч проти 20 червня російські війська атакували Україну 36 повітряними цілями.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що загалом росіяни випустили 9 ракет та 27 безпілотників:
Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.
У результаті протиповітряного бою вдалося збити 32 повітряні цілі:
Під атакою опинилися об’єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару — схід України, зокрема Дніпропетровщина, кажуть Повітряні сили.
За інформацією «Укренерго», пошкоджень зазнало обладнання на енергооб’єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях. Наслідки уточнюються.
Нагадаємо, що впродовж доби українські військові збили над Миколаївщиною три ворожі «Шахеди», а російські війська п'ять разів обстріляли з артилерії Куцурубську громаду області.