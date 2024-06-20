Збитий БпЛА, фото з відкритих джерел

У ніч проти 20 червня російські війська атакували Україну 36 повітряними цілями.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що загалом росіяни випустили 9 ракет та 27 безпілотників:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555;

3 балістичні ракети «Іскандер-М»;

2 керовані авіаційні ракети Х-59;

27 ударних дронів типу «Shahed-136».

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.

У результаті протиповітряного бою вдалося збити 32 повітряні цілі:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555;

1 керовану авіаційну ракету Х-59;

27 «Шахедів».

Під атакою опинилися об’єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару — схід України, зокрема Дніпропетровщина, кажуть Повітряні сили.

За інформацією «Укренерго», пошкоджень зазнало обладнання на енергооб’єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях. Наслідки уточнюються.

Нагадаємо, що впродовж доби українські військові збили над Миколаївщиною три ворожі «Шахеди», а російські війська п'ять разів обстріляли з артилерії Куцурубську громаду області.