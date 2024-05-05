Робота ППО. Фото: Сергій Михальчук

У ніч проти 5 травня росіяни атакували Україну з північного та південного напрямків 24 ударними безпілотниками «Shahed-131/136».

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Зазначається, що дрони запускали з районів Курської області РФ та мису Чауда, що в окупованому Криму.

Повітряний напад окупантів відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони.

«Завдяки бойовій роботі вдалося знищити 23 ударних безпілотники над Харківською, Херсонською та Дніпропетровською областями»,— йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російській війська вчора 4 травня обстріляли з артилерії Очаківської громади на Миколаївщині.