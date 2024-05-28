У ніч проти 28 травня сили протиповітряної оборони збили 3 із 3 ударних безпілотників типу Shahed, якими російські окупанти атакували Україну.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Зазначається, що росіяни атакували трьома ударними дронами із району Приморсько-Ахтарська, що на території росії.
Підрозділи Повітряних сил збили ворожі безпілотники в Черкаській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Інформація про можливі наслідки атаки наразі не надходила.
Нагадаємо, що вчора, російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Снігурівка. Внаслідок атаки є постраждалі.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У ніч проти 28 травня сили протиповітряної оборони збили 3 із 3 ударних безпілотників типу Shahed, якими російські окупанти атакували Україну.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Зазначається, що росіяни атакували трьома ударними дронами із району Приморсько-Ахтарська, що на території росії.
Підрозділи Повітряних сил збили ворожі безпілотники в Черкаській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Інформація про можливі наслідки атаки наразі не надходила.
Нагадаємо, що вчора, російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Снігурівка. Внаслідок атаки є постраждалі.