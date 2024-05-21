Знищений дрон Shahed. Фото: Reuters

У ніч проти 21 травня сили протиповітряної оборони збили 28 із 29 ударних БпЛА, якими росіяни намагалися атакувати Україну.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Зазначається, що росіяни випустили 29 «шахедів» із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ та Курськ, що у РФ, а також мис Чауда (окупований Крим).

Внаслідок протиповітряного бою вдалося збити 28 дронів у Черкаській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, також залучали зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, винищувальну авіацію і підрозділи радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, що російські окупанти атакували дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.