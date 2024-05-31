Росіяни атакували енергетичні обʼєкти, фото з відкритих джерел

У ніч проти 31 травня сили протиповітряної оборони збили одну крилату ракету та чотири ударні безпілотники, якими російські окупанти атакували Україну.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Зазначається, що росіяни атакували Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області РФ, а Київ — крилатою ракетою «Іскандер-К» із Курської області. Також російські окупанти випустили 4 «Шахеди» з району Єйська.

У результаті бойової роботи вдалося знищити чотири «Шахеди» у межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилату ракету «Іскандер-К» на Київщині.

До збиття залучали зенітні ракетні підрозділи та розрахунки мобільних вогневих груп.

Нагадаємо, що російські війська вчергове атакували Миколаївську область.