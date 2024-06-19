Збитий дрон-камікадзе Shahed-136, фото з відкритих джерел

У ніч проти 19 червня російська армія атакувала Україну 21 ударним дроном. Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося знищити 19 цілей.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Зазначається, що російські війська запускали «шахеди» з районів російського Приморсько-Ахтарська та мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

До відбиття атаки залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та РЕБПовітряних сил і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Внаслідок бойової роботи вдалося знищити 19 «шахедів» у межах Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Хмельницької та Львівської областей.

Нагадаємо, що російські війська вчергове атакували Миколаївську область ударними безпілотниками.