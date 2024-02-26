У ніч проти 25 лютого сили протиповітряної оборони збили 9 із 14 ударних безпілотників, якими російські окупанти намагалися атакувати Україну.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що росіяни випустили:
У результаті бойової роботи силам ППО вдалося знищити 3 керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 «Шахедів» у межах Харківської та Дніпропетровської областей.
До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
Нагадаємо, що цієї ночі російські окупанти атакували дві громади Миколаївської області — Очаківську та Степівську.
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У ніч проти 25 лютого сили протиповітряної оборони збили 9 із 14 ударних безпілотників, якими російські окупанти намагалися атакувати Україну.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що росіяни випустили:
У результаті бойової роботи силам ППО вдалося знищити 3 керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 «Шахедів» у межах Харківської та Дніпропетровської областей.
До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
Нагадаємо, що цієї ночі російські окупанти атакували дві громади Миколаївської області — Очаківську та Степівську.