Пуск ракети «Калібр» російським фрегатом під час бойових випробувань у Білому морі, 2020 рік. Фото: Міноборони РФ

У ніч проти 25 лютого сили протиповітряної оборони збили 9 із 14 ударних безпілотників, якими російські окупанти намагалися атакувати Україну.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що росіяни випустили:

балістичну ракету «Іскандер-М» (з Криму);

дві ЗРК С-300 (з Бєлгородської області РФ);

три керовані авіаційні ракети Х-59;

протирадіолокаційну Х-31П (з окупованої частини Запорізької області);

14 ударних безпілотників типу Shahed (з Курської області РФ).

У результаті бойової роботи силам ППО вдалося знищити 3 керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 «Шахедів» у межах Харківської та Дніпропетровської областей.

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Нагадаємо, що цієї ночі російські окупанти атакували дві громади Миколаївської області — Очаківську та Степівську.