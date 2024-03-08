Мобільна група ППО, фото з відкритих джерел

У ніч на 8 березня українська протиповітряна оборона знищила 33 ударних безпілотників, якими росіяни намагалися атакувати Україну.

БпЛА запускали із Балаклави, що в Криму, повідомили у Повітряних силах.

В результаті бойової роботи протиповітряна оборона України збила 33 «шахеди» у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.

«До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби», — йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Нагадаємо, що у ніч на 8 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два ворожих «Shahed-131/136».