Ліквідація наслідків непогоди. Фото: Андрій Садовий

Вдень 22 червня у Львові пройшла потужна злива. в результаті негоди повалено близько 100 дерев, пошкоджено дахи будинків та лінії електропередач.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

«У Львові потужна гроза! Будьте обережні! Не стійте під деревами», — написав міський голова.

Андрій Садовий додав, що влада має інформацію про повалені дерева та пошкоджені дахи. Містом також не курсують декілька трамваїв.

Пізніше він повідомив, що внаслідок негоди постраждалих немає, а роботу громадського транспорту повністю відновили.

«Повалено близько 100 дерев, пошкоджено до 10 дахів. На Валовій провалився димохід шестиповерхового будинку, пошкодив дах. Всі пошкодження усунемо.Пошкоджено лінії електропередач. Можлива часткова відсутність світла. Комунальні служби розчищають дороги та дощоприймачі. Пріоритет на головних шляхах, які мають бути проїзними. Дякую всім за оперативну роботу», — написав Андрій Садовий.

Ліквідація наслідків непогоди. Фото: Андрій Садовий

Ліквідація наслідків непогоди. Фото: Андрій Садовий

Ліквідація наслідків непогоди. Фото: Андрій Садовий

Нагадаємо, як у Миколаєві через дощ підтопило вулиці: комунальники знайшли в зливостоках автомобільні номери.