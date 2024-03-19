У центрі Миколаєва на ходу спалахнув ВАЗ, фото з відкритих джерел

19 березня о 10:18 у Миколаєві по проспекту Центральному під час руху загорівся автомобіль ВАЗ 21099.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Зазначається, що на місці працювали вогнеборці 2 державної пожежно-рятувальної частини, які оперативно загасили пожежу на площі 2 квадратних метрів.

Від ДСНС залучались 8 вогнеборців, 2 спецавтомобілі. Крім того, додатково залучались екіпажі патрульної поліції.

Нагадаємо, що протягом доби рятувальники ліквідували чотири займання у житловому секторі на Миколаївщині. На пожежі у Воскресенському постраждав чоловік.