19 березня о 10:18 у Миколаєві по проспекту Центральному під час руху загорівся автомобіль ВАЗ 21099.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Зазначається, що на місці працювали вогнеборці 2 державної пожежно-рятувальної частини, які оперативно загасили пожежу на площі 2 квадратних метрів.
Від ДСНС залучались 8 вогнеборців, 2 спецавтомобілі. Крім того, додатково залучались екіпажі патрульної поліції.
Нагадаємо, що протягом доби рятувальники ліквідували чотири займання у житловому секторі на Миколаївщині. На пожежі у Воскресенському постраждав чоловік.
19 березня о 10:18 у Миколаєві по проспекту Центральному під час руху загорівся автомобіль ВАЗ 21099.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Зазначається, що на місці працювали вогнеборці 2 державної пожежно-рятувальної частини, які оперативно загасили пожежу на площі 2 квадратних метрів.
Від ДСНС залучались 8 вогнеборців, 2 спецавтомобілі. Крім того, додатково залучались екіпажі патрульної поліції.
Нагадаємо, що протягом доби рятувальники ліквідували чотири займання у житловому секторі на Миколаївщині. На пожежі у Воскресенському постраждав чоловік.