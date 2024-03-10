Працівники Воловецького районного суду (Оксана Софілканич в центрі) (Фото:Воловецький районний суд Закарпатської області)

Суддю Оксану Софілканич із Закарпатської області, яка винесла скандальний вирок трьом підліткам за зґвалтування неповнолітньої, допустили до конкурсу на посаду судді апеляційної інстанції.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ).

«Інформуємо, що станом на 8 березня 2024 року Комісією допущено до участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах, оголошеному 14 вересня 2023 року, 1 772 кандидати на посаду судді. Відмовлено 166 кандидатам, участь 11-х припинено», — йдеться у повідомленні», – йдеться в повідомленні.

Згідно з переліком кандидатів, Оксана Софілканич допущена до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на посаду в апеляційному загальному суді (кримінальна спеціалізація).

Як відомо, у серпні 2021 року троє неповнолітніх мешканців села Верхні Ворота зґвалтували у підвалі 14-річну дівчину. Підлітки знімали все на відео для шантажу. Пізніше відео знущань вони завантажили в інтернет.

16 березня 2023 року голова Воловецького районного суду Софілканич присудила підліткам по п’ять років позбавлення волі, але звільнила від покарання, призначивши всім трьом випробувальний термін на два роки. Цей вирок пізніше скасував Закарпатський апеляційний суд, зараз справу слухають повторно з іншим складом суду.

Слідство.Інфо також публікувало інформацію, що Оксана Софілканич у 2022 році виправдала голову однієї з об'єднаних територіальних громад Закарпатської області – члена партії Слуга народу Михайла Попелича, якого СБУ спіймала на хабарі. За даними слідства, він отримав 80 тисяч гривень «відкату» від переможця тендеру на ремонт місцевих доріг.

Нагадаємо, Вища кваліфікаційна комісія суддів України після перевірки рекомендувала для призначення на посаду судді Арбузинського районного суду Миколаївської області Ірину Догарєву.

Також зазначимо, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід уже трьом з чотирьох суддів Київського апеляційного суду, викритих на одержанні 35 тисяч доларів хабаря.

Їм оголосили підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України: частина 3 статті 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб) та частина 4 статті 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).