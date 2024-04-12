Судять херсонського таксиста за дерржзраду. Фото з відкритих джерел

Суд Миколаєва відправив під варту таксиста з Херсону, який підозрюється у державній зраді.

Про це повідомили у Центральному суді Миколаєва.

За інформацією правоохоронців 54-річний таксист з Херсону починаючи з лютого збирав та передавав росіянам інформацію про розташування та дислокацію підрозділів ЗС України.

«Зокрема, чоловік здійснював фото та відеофіксацію розташування підрозділів ЗС України в різних точках міста, фортифікаційних споруд, волонтерського центру, де працювали іноземці, руху військових колон. Зазначені дані, вказуючи адреси або координати, він направляв представнику країни-агресора. Деякі з цих об’єктів згодом піддавались обстрілам із застосуванням важкого озброєння», — йдеться у повідомленні.

Підозрюваний провину не визнав, повідомив, що його співрозмовником був його друг, колишній житель Херсону, який переїхав до Росії. З ним вони регулярно обговорювали місця та наслідки влучань по місту. Окрім цього, він не знав, що розповідати комусь інформацію про місця розташування військових протизаконно.

«Фото та відеозйомку здійснював за допомогою телефону, закріпленого на задньому боковому склі автівки. Мотиви передачі зображень, разом із координатами пояснити суду не зміг. Також зазначав, що його друг ам попросив надавати йому відповідні дані», — додали у суді.

За результатами розгляду, слідчий суддя відправив таксиста під варту, без визначення розміру застави.

Раніше повідомлялося, що у Центральному районному суді Миколаєва відбулось чергове судове засідання у справі за обвинуваченням 73-річного місцевого мешканця у державній зраді. За результатами розгляду клопотання, суд ухвалив продовжити строки тримання під вартою.