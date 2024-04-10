Суд залишив у СІЗО пенсіонера, обвинуваченого в держзраді. Фото з відкритих джерел

У Центральному районному суді Миколаєва відбулось чергове судове засідання у справі за обвинуваченням 73-річного місцевого мешканця у державній зраді.

Про це повідомила пресслужба Центрального районного суду.

Судовий розгляд здійснюється колегією суддів у складі Олесі Демінської, Олександра Чулупа, під головуванням Сергія Медюка.

Відповідно до обвинувального акту, пенсіонер надсилав представнику спецслужб РФ дані про розташування підрозділів ЗС України в Миколаєві, інформацію з результатами влучань по вищим навчальним закладам, промисловим об’єктам, мостам міста.

Окрім цього, на виконання завдання представника РФ, обвинувачений восени 2022 року, здійснив фотофіксацію одного з об’єктів енергетичної інфраструктури, розташованого в Миколаєві. А саме, що стосувалось наявності охорони, пунктів пропуску, технологічного обладнання, ліній електропередач, вузлових електропідстанцій, розташованих поруч. Фотографії, разом з детальних описом об’єктів, обвинувачений надіслав представнику спецслужб РФ.

У судовому засіданні прокурор заявив клопотання про продовження строків тримання під вартою стосовно обвинуваченого.

Захисник заперечував проти задоволення клопотання та, з урахуванням віку свого клієнта, просив суд застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Обвинувачений підтримав позицію захисника.

За результатами розгляду клопотання, суд ухвалив продовжити строки тримання під вартою.

Наразі у засіданні оголошено перерву для підготовки сторін до судових дебатів.

Нагадаємо, на Миколаївщині військовослужбовця судитимуть за державну зраду.