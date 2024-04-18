У Баштанському районі Миколаївщини поліцейські затримали двох місцевих мешканців, яких підозрюють у вбивстві односельчанина. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

За даними слідства, ввечері 16 квітня до поліції надійшло повідомлення про те, що у річці між селами Привільне та Майорівка Баштанського району, неподалік берегу, місцеві мешканці виявили тіло чоловіка з тілесними пораненнями.

Судово-медичний експерт, оглянувши тіло померлого, зафіксував ушкодження на голові і тілі, а також чисельні синці.

Правоохоронці встановили причетних осіб. Ними виявились двоє односельців загиблого — 28 та 29 років.

За даними слідства, злочин стався 15 квітня. Тоді під час розпивання алкоголю між чоловіками виник конфлікт, під час якого вони побили 20-річного молодика. Потім, помістивши у багажник легковика, відвезли до річки. Там вони продовжили його бити, а згодом скинули у річку.

Правоохоронці затримали та повідомили чоловікам про підозру за умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб — пункт 12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, та незаконне позбавлення волі — частина 3 статті 146 ККУ. Їм загрожує до довічного ув’язнення. Триває досудове розслідування.

Скинули у річку: у Баштанському районі затримали двох місцевих за підозрою у вбистві / Фото: Нацполіція Миколаївської області Скинули у річку: у Баштанському районі затримали двох місцевих за підозрою у вбистві / Фото: Нацполіція Миколаївської області

Нагадаємо, на березі річки на Одещині знайшли обгоріле тіло школярки — у вбивстві підозрюється подруга дівчинки. У загиблої дев'ятикласниці були зав'язані очі. На грудній клітці в районі серця слідчі виявили два колоті ножові поранення.