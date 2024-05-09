В анексованому Криму 9 травня було «зламано» одну з платформ для трансляції телевізійних каналів.
Про це повідомив радник окупаційного «голови» Криму Олег Крючков, пише «Крим. Реалії».
— Технічні служби ведуть роботи. Найближчим часом проблему буде вирішено, — зазначив він.
За словами Олега Крючкова, ефірне мовлення ТБ та радіо на півострові здійснюється у звичайному режимі.
Нагадаємо, українські хакери, яких пов’язують з кібердепартаментом СБУ, знищили дата-центр, яким користувалися російські промислові гіганти. Серед них — Газпром, Лукойл, Телеком та провідні підприємства російського ВПК.
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В анексованому Криму 9 травня було «зламано» одну з платформ для трансляції телевізійних каналів.
Про це повідомив радник окупаційного «голови» Криму Олег Крючков, пише «Крим. Реалії».
— Технічні служби ведуть роботи. Найближчим часом проблему буде вирішено, — зазначив він.
За словами Олега Крючкова, ефірне мовлення ТБ та радіо на півострові здійснюється у звичайному режимі.
Нагадаємо, українські хакери, яких пов’язують з кібердепартаментом СБУ, знищили дата-центр, яким користувалися російські промислові гіганти. Серед них — Газпром, Лукойл, Телеком та провідні підприємства російського ВПК.