У Миколаєві 17 травня згорів автомобіль / Фото: ДСНС

Вранці 17 травня у Миколаєві на проспекті Героїв України загорівся автомобіль ВАЗ 2199.

Про це сповістили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

За словами рятувальників, коли вони прибули на міце автівка вже була повністю охоплена полумʼям. Вогнеборці оперативно загасили пожежу.

За попередньої інформацію вона спалахнула через розгерметизацію паливної системи автомобіля.

У Миколаєві 17 травня згорів автомобіль / Фото: ДСНС У Миколаєві 17 травня згорів автомобіль / Фото: ДСНС

Також на Миколаївщині 16 травня та в ніч на 17 вогнеборці шість разів залучались до ліквідації різного роду пожеж.