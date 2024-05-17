Вранці 17 травня у Миколаєві на проспекті Героїв України загорівся автомобіль ВАЗ 2199.
Про це сповістили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
За словами рятувальників, коли вони прибули на міце автівка вже була повністю охоплена полумʼям. Вогнеборці оперативно загасили пожежу.
За попередньої інформацію вона спалахнула через розгерметизацію паливної системи автомобіля.
Також на Миколаївщині 16 травня та в ніч на 17 вогнеборці шість разів залучались до ліквідації різного роду пожеж.
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Вранці 17 травня у Миколаєві на проспекті Героїв України загорівся автомобіль ВАЗ 2199.
Про це сповістили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
За словами рятувальників, коли вони прибули на міце автівка вже була повністю охоплена полумʼям. Вогнеборці оперативно загасили пожежу.
За попередньої інформацію вона спалахнула через розгерметизацію паливної системи автомобіля.
Також на Миколаївщині 16 травня та в ніч на 17 вогнеборці шість разів залучались до ліквідації різного роду пожеж.