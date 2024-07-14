У Миколаєві вшанували пам’ять 36 загиблих воїнів-десантників поблизу Зеленопілля.
Про це повідомляє 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада.
«О четвертій ранку 11 липня 2014 року росіяни зі своєї території відкрили вогонь з реактивної артилерії по розташуванню українських військ поблизу Зеленопілля на Луганщині», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 9 десантників 79-ки загинули, ще 52 – зазнали поранень. Загалом, від обстрілу Зеленопілля, того дня загинуло 36 українських військових.
Їхню пам’ять вшанували хвилиною мовчання.
Нагадаємо, десантники миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади показали, як ліквідовують російську армію та ворожу техніку на полі бою у Донецькій області.
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У Миколаєві вшанували пам’ять 36 загиблих воїнів-десантників поблизу Зеленопілля.
Про це повідомляє 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада.
«О четвертій ранку 11 липня 2014 року росіяни зі своєї території відкрили вогонь з реактивної артилерії по розташуванню українських військ поблизу Зеленопілля на Луганщині», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 9 десантників 79-ки загинули, ще 52 – зазнали поранень. Загалом, від обстрілу Зеленопілля, того дня загинуло 36 українських військових.
Їхню пам’ять вшанували хвилиною мовчання.
Нагадаємо, десантники миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади показали, як ліквідовують російську армію та ворожу техніку на полі бою у Донецькій області.