У Миколаєві вшанували пам’ять 36 загиблих воїнів-десантників поблизу Зеленопілля.

Про це повідомляє 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада.

«О четвертій ранку 11 липня 2014 року росіяни зі своєї території відкрили вогонь з реактивної артилерії по розташуванню українських військ поблизу Зеленопілля на Луганщині», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 9 десантників 79-ки загинули, ще 52 – зазнали поранень. Загалом, від обстрілу Зеленопілля, того дня загинуло 36 українських військових.

У Миколаєві вшанували пам’ять загиблих воїнів-десантників поблизу Зеленопілля, фото: 79-та бригада

У Миколаєві вшанували пам’ять загиблих воїнів-десантників поблизу Зеленопілля, фото: 79-та бригада

У Миколаєві вшанували пам’ять загиблих воїнів-десантників поблизу Зеленопілля, фото: 79-та бригада

У Миколаєві вшанували пам’ять загиблих воїнів-десантників поблизу Зеленопілля, фото: 79-та бригада

Їхню пам’ять вшанували хвилиною мовчання.

Нагадаємо, десантники миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади показали, як ліквідовують російську армію та ворожу техніку на полі бою у Донецькій області.