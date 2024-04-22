Планові відключення електроенергії у Миколаєві. Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 22 квітня, у Миколаєві відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. 9 Лінія;

вул. 7 Поздовжня;

вул. 8 Лінія;

вул. 10 Лінія;

вул. 8 Поздовжня;

вул. Ізмалкова;

Херсонське шосе;

вул. 11 Лінія;

вул. Космонавтів;

пр. Миру;

вул. Китобоїв;

пров. Мостовий;

вул. 1 Наскрізна;

вул. Авангардна;

вул. Передова;

вул. 1 Ялтинська;

вул. Будівельників;

пров. Авангардний;

пров. Будівельників;

вул. Чайковського;

вул. Маріупольська;

вул. Шнеєрсона;

вул. Потьомкінська.

Також з 08:00 ранку до 18:00 вечора буде відсутня електроенергія за адресами:

вул. Оранжерейна;

пров. 2 Маячний;

пров. Б. Хмельницького;

вул. Дачна СВТ Зорька;

вул. Дачна;

вул. Б. Хмельницького;

пров. 1 Маячний;

пров. Такелажний;

пров. Тимошенка;

пров. Центральний;

пров. Південний;

вул. Чайковського;

вул. Передова;

вул. Південна;

вул. Залізнична;

пров. Дніпровської Чайки;

вул. 13 Військова;

вул. 2 Набережна;

вул. Комісара Мартинюка;

вул. Безіменна;

вул. 2 Екіпажна;

вул. Генерала Бєлова;

вул. Кар'єрна;

вул. 1 Екіпажна;

пров. 12 Військовий.

Нагадаємо, начальник служби повітряних ліній «Миколаївобленерго» Микола Зозулинець поділився, як разом з бригадою працював під обстрілами та на замінованих територіях, щоб повернути миколаївцям світло.

Про це йдеться у матеріалі «НикВести» «Стріляли з усіх боків». Історія енергетика, який під час вибухів повертав світло в домівки миколаївців».