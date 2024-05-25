У Миколаєві розвиватимуть електрозарядну інфраструктуру, фото з відкритих джерел

Миколаївська міська рада підписала Меморандум про співпрацю з місцевою електропостачальною компанією щодо встановлення зарядних станцій для електромобілів.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

Він підкреслив, що на законодавчому рівні вже прийнято рішення запроваджувати заходи з енергоефективності.

«Додам, що електропостачальна компанія буде встановлювати та обслуговувати ці станції за власний кошт. Ми ж зі свого боку збираємось розробити програму, спрямовану на розвиток електрозарядної інфраструктури», – написав він.

Раніше ми повідомляли, що у Миколаєві планують впровадити програму розвитку електрозарядної інфраструктури строком на чотири роки. Ця програма націлена на стимулювання використання транспортних засобів з електричними двигунами та зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

Мета програми полягає в розбудові електрозарядної інфраструктури, збільшенні кількості електромобілів у громаді та поліпшенні екологічної ситуації в місті. Вона включає широкий спектр заходів, серед яких будівництво нових зарядних станцій як у місті, так і на міжміських маршрутах, створення умов для паркування та обслуговування електротранспорту.