У Німеччині попередили про обмежені можливості з прийому нових біженців.
Про це повідомляє Welt.
«Кілька районів і муніципалітетів переповнені регулярною та нелегальною міграцією. Інтеграція всіх людей більше неможлива. Проблеми стають все більшими і більшими», – сказав президент Німецької асоціації районів (DLT) Рейнхард Загер.
Тому райони, за його словами, більше не хочуть приймати біженців з України.
«При всій важливій солідарності з Україною, ми задаємося питанням, чи потрібно стільком людям з країни, яку атакує Росія, приїздити до нас. Лише в землі Баден-Вюртемберг проживає вдвічі більше українських біженців, ніж у всій Франції», – сказав він.
Нагадаємо, Ірландія різко скорочує виплати для українських біженців, які проживатимуть у державному житлі. Меншу допомогу новоприбулі українці отримуватимуть вже з наступного тижня.
Нагадаємо, з 1 березня в Україні набули чинності нові правила виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
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У Німеччині попередили про обмежені можливості з прийому нових біженців.
Про це повідомляє Welt.
«Кілька районів і муніципалітетів переповнені регулярною та нелегальною міграцією. Інтеграція всіх людей більше неможлива. Проблеми стають все більшими і більшими», – сказав президент Німецької асоціації районів (DLT) Рейнхард Загер.
Тому райони, за його словами, більше не хочуть приймати біженців з України.
«При всій важливій солідарності з Україною, ми задаємося питанням, чи потрібно стільком людям з країни, яку атакує Росія, приїздити до нас. Лише в землі Баден-Вюртемберг проживає вдвічі більше українських біженців, ніж у всій Франції», – сказав він.
Нагадаємо, Ірландія різко скорочує виплати для українських біженців, які проживатимуть у державному житлі. Меншу допомогу новоприбулі українці отримуватимуть вже з наступного тижня.
Нагадаємо, з 1 березня в Україні набули чинності нові правила виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).