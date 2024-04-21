у Німеччині більше не хочуть приймати українських біженців, фото з відкритих джерел

У Німеччині попередили про обмежені можливості з прийому нових біженців.

Про це повідомляє Welt.

«Кілька районів і муніципалітетів переповнені регулярною та нелегальною міграцією. Інтеграція всіх людей більше неможлива. Проблеми стають все більшими і більшими», – сказав президент Німецької асоціації районів (DLT) Рейнхард Загер.

Тому райони, за його словами, більше не хочуть приймати біженців з України.

«При всій важливій солідарності з Україною, ми задаємося питанням, чи потрібно стільком людям з країни, яку атакує Росія, приїздити до нас. Лише в землі Баден-Вюртемберг проживає вдвічі більше українських біженців, ніж у всій Франції», – сказав він.

Нагадаємо, Ірландія різко скорочує виплати для українських біженців, які проживатимуть у державному житлі. Меншу допомогу новоприбулі українці отримуватимуть вже з наступного тижня.

Нагадаємо, з 1 березня в Україні набули чинності нові правила виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).