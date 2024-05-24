У Польщі затримали двох чоловіків після загибелі українця, фото з відкритих джерел

У польському місті Каліш 41-річний громадянин України впав із четвертого поверху і загинув. У цій справі правоохоронці затримали двох людей.

Про це повідомив речник окружної прокуратури в Оструві-Велькопольському Мацей Мелер в коментарі PAP, передає портал WNP.PL.

За даними слідства, інцидент стався в середу, 22 травня, після 20-ї години в одному з кварталів міста. Рятувальникам повідомили, що з вікна четвертого поверху випав чоловік. Надзвичайники намагалися реанімувати потерпілого, проте той не вижив.

Зазначається, що про подію повідомили прокуратуру, яка почала розслідування.

«У справі вже затримали двох чоловіків віком 37 та 45 років — яка їхня причетність до загибелі українця, наразі невідомо», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно, на кордоні з Польщею водій на мікроавтобусі скоїв наїзд на трьох українських водіїв.