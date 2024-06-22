У Румінії перекинувся автобус з українцями. Фото з відкритих джерел

Вранці 22 червня автобус, який їхав з Румунії до Болгарії потрапив у ДТП. В ньом були 50 громадян України.

Про це повідомляє МЗС, пише «Суспільне».

В результаті аварії дев'ять українців отримали незначні травми.

«Постраждалим громадянам України була надана консульська допомога. Наразі всі громадяни продовжили подорож на іншому транспортному засобі», — розповіли в міністерстві.

Пасажирка розповіла журналістам, що автобус перекинувся о 5 годині ранку. Вона припускає, що водій заснув за кермом.

«Він заснув за кермом. Тому що коли всі падали і кричали, і потім почали вилазити через лобове вікно, він казав: «Ну да, заснув, дівчата, заснув, вибачте», — сказала Оксана Волощук.

Нагадаємо, як у Люблінському воєводстві Польщі 20 червня автобус із громадянами України з’їхав у кювет та перекинувся на бік. Постраждали 14 людей, серед них — двоє дітей.